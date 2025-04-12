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30 фото с котейками, при взгляде на которые слышен громкий «Мяу»

30 фото с котейками, при взгляде на которые слышен громкий «Мяу»

В социальной сети Reddit есть онлайн-сообщество под названием Catswhoyell (Кошки, которые кричат), в котором владельцы котов каждый день делятся снимками своих питомцев, обожающих настырно и громко мяукать.

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