Даже Соловьева возмутило предложение депутата дать право диаспорам влиять на власть

пусть едут к себе за правами..которых там у них нет и не будет..там они рабы

александр чибисов

Мы же знаем что такое диаспоры. это мафия , ОПГ. Это пиявки на теле русского народа. Пусть скажут спасибо что пока мы их терпим .скоро наверно народ все таки соберется и не смотря на власть прогонит всех этих чурок обратно в их кишлаки .