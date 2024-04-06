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Даже Соловьева возмутило предложение депутата дать право диаспорам влиять на власть

Даже Соловьева возмутило предложение депутата дать право диаспорам влиять на власть

# Чернильница Друзья, тут депутат Матвеев в очередной раз явил миру один любопытный документик! Вернее, открыл глаза на его наличие и надо сказать, что протащить пытаются просто дичайшую штуку: ( Матвеев не придумывал его, а лишь увидел среди прочих и возмущенно придал огласке) Интересный законопроект сегодня заметил в повестке комитета.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Через НИКОГДА.
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2 час.
Галина Дьячина
пусть едут к себе за правами..которых там у них нет и не будет..там они рабы
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2 час.
александр чибисов
Мы же знаем что такое диаспоры. это мафия , ОПГ. Это пиявки на теле русского народа. Пусть скажут спасибо что пока мы их терпим .скоро наверно народ все таки соберется и не смотря на власть прогонит всех этих чурок обратно в их кишлаки .
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2 час.

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