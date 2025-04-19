Депутаты и общественники вышли на субботник в сквере Котельникова в Казани

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ Весенний субботник в Казани объединил депутатов Государственного Совета Татарстана, сотрудников Аппарата парламента, представителей партийных организаций и молодежных движений.
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