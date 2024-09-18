Синоптик Колесов рассказал о погодных рекордах в Петербурге

Прошедшая ночь оказалась самой теплой с 2015 года Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что во вторник, 18 сентября, в городе был перекрыт последний дневной максимум, температура в итоге составила +26,3 гр.
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