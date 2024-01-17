Скворцами и арлекинами заселят Нарымский сквер после реконструкции в Новосибирске

Дизайн-проект благоустройства Нарымского сквера представлен на общественное обсуждение новосибирцам. Авторы проекта предложили улучшить зонирование в сквере, обновить покрытие, лавочки, урны, фонари и зеленые зоны, а также вспомнить историю сквера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии