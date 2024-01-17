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Вечерний Новосибирск

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Скворцами и арлекинами заселят Нарымский сквер после реконструкции в Новосибирске

Скворцами и арлекинами заселят Нарымский сквер после реконструкции в Новосибирске

Дизайн-проект благоустройства Нарымского сквера представлен на общественное обсуждение новосибирцам. Авторы проекта предложили улучшить зонирование в сквере, обновить покрытие, лавочки, урны, фонари и зеленые зоны, а также вспомнить историю сквера.

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