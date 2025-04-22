Магадан: Температурный рекорд 6,3°C в апреле 2025 года удивил город

В Магадане 21 апреля 2025 года был установлен новый температурный рекорд: воздух прогрелся до 6,3°C. Это самый тёплый день за последние семь лет, когда в 2017 году максимальная температура достигла 5,4°C, согласно данным Гидрометцентра России.