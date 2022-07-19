Плюсы и минусы исламского банкинга

Global Look Press/Faris Hadziq/Sopa Images Один из главных героев Фёдора Михайловича Достоевского — студент Родион Романович Раскольников — не зря для проверки своей способности выйти за пределы закона и морали выбрал убийство мелкой ростовщицы.
Global Look Press/Faris Hadziq/Sopa Images Один из главных героев Фёдора Михайловича Достоевского — студент Родион Романович Раскольников — не зря для проверки своей способности выйти за пределы закона и морали выбрал убийство мелкой ростовщицы.
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