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Плюсы и минусы исламского банкинга

Плюсы и минусы исламского банкинга

Global Look Press/Faris Hadziq/Sopa Images Один из главных героев Фёдора Михайловича Достоевского — студент Родион Романович Раскольников — не зря для проверки своей способности выйти за пределы закона и морали выбрал убийство мелкой ростовщицы.

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