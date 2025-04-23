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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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46% игроков НБА негативно относятся к партнерству лиги с букмекерами и казино (The Athletic)

46% игроков НБА негативно относятся к партнерству лиги с букмекерами и казино (The Athletic)

The Athletic провел анонимный опрос среди игроков НБА об их отношении к сотрудничеству лиги с букмекерами и казино.

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