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Чем грозит России заморозка украинского конфликта по линии фронта

Чем грозит России заморозка украинского конфликта по линии фронта

На середину июня в Швейцарии назначена т. н. мирная конференция по Украине. Заранее понятно, что очередное мероприятие без участия России, посвященное продвижению «формулы мира Зеленского», не имеет реальных перспектив.

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