Спортсмены из ЯНАО взяли золото первого этапа Кубка России по пляжному волейболу

Пляжники Олег Стояновский и Илья Лешуков начали новый игровой сезон с победы. На первом этапе Кубка России, проходившем в Ярославле, они завоевали золотую медаль, сообщила пресс-служба волейбольного клуба «Факел».
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