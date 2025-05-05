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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Спортсмены из ЯНАО взяли золото первого этапа Кубка России по пляжному волейболу

Спортсмены из ЯНАО взяли золото первого этапа Кубка России по пляжному волейболу

Пляжники Олег Стояновский и Илья Лешуков начали новый игровой сезон с победы. На первом этапе Кубка России, проходившем в Ярославле, они завоевали золотую медаль, сообщила пресс-служба волейбольного клуба «Факел».

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