Самодельными ракетами атаковали подстанцию крупнейшей электростанции Бранденбурга — Bild

Атака произошла возле угольной электростанции Jänschwalde. По данным оператора 50Hertz, использовались самодельные ракеты, похожие на обычную пиротехнику.
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ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ-ОЙ, ОЙ, ОЙ👍😉😉😉
Пол Германии хохлов понаехавших, вот с них и надо спрашивать, а не Россию обвинять
Неужели до сих пор ещё Россию не обвинили в этом
Прям таки даже странно почему до сих пор ещё не начали вешать ответственность на Петрова с Башировым...
хохлы атакуют,а потом всё на русских свалят
Петров и Баширов вернулись с летних каникул.
Это вас БОГ наказывает!