Два самолета забайкальских артистов летят в Москву за бюджетные деньги

Стало известно, в какую сумму обойдется концерт читинских артистов в Кремлевском дворцеРанее сообщалось, что 13 ноября на сцене Государственного Кремлёвского дворца выступят творческие коллективы Забайкалья с концертной программой в честь 370-летния вхождения края в состав России.
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