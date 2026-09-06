Телеведущая Тодоренко рассказала, что в ее колене образовалась жидкость

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Telegram-канале фото на инвалидном кресле.Тодоренко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем из-за переработок.
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