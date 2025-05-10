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игумен Максим (Юндил) принял участие в митинге-реквиеме, приуроченном к 80-летию Великой Победы.

игумен Максим (Юндил) принял участие в митинге-реквиеме, приуроченном к 80-летию Великой Победы.

Настоятель Пантелеимоновского храма в аг. Дараганово игумен Максим (Юндил) принял участие в митинге-реквиеме, приуроченном к 80-летию Великой Победы, у места захоронения воинов Великой Отечественной войны в аг.

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