Настоятель Пантелеимоновского храма в аг. Дараганово игумен Максим (Юндил) принял участие в митинге-реквиеме, приуроченном к 80-летию Великой Победы, у места захоронения воинов Великой Отечественной войны в аг.
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