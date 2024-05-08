Зону у воды обустроят в еще одном петрозаводском парке

В Петрозаводске благоустроят парк Патриот на Древлянке. Комплексный план работ включает оборудование тротуара, установку двусторонних скамеек и урн, формовочную обрезку кустарников и прочее, рассказали в мэрии.
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