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Нина Гребешкова и ее 94 года счастья. Она не играла главных ролей, но стала главной в жизни Гайдая

Нина Гребешкова и ее 94 года счастья. Она не играла главных ролей, но стала главной в жизни Гайдая

Ушла из жизни Нина Гребешкова — актриса, чьи роли в фильмах Гайдая стали классикой советского кино. Она прожила 94 года, оставив после себя не только десятки запоминающихся образов, но и историю любви, длиною в жизнь.

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