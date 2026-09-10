В Болгарии нашли останки римлянина, спрятавшегося в кувшине 1600 лет назад

В Болгарии нашли глиняный сосуд с останками молодого мужчины, жившего 1600 лет назад. Археологи полагают, что раскрыли тайну его гибели, сообщил британский таблоид Daily Mail.
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