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В Болгарии нашли останки римлянина, спрятавшегося в кувшине 1600 лет назад

В Болгарии нашли останки римлянина, спрятавшегося в кувшине 1600 лет назад

В Болгарии нашли глиняный сосуд с останками молодого мужчины, жившего 1600 лет назад. Археологи полагают, что раскрыли тайну его гибели, сообщил британский таблоид Daily Mail.

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