Врач объяснил, сколько воды нужно пить зимой

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов в беседе с "Радио Sputnik" рассказал, какое количество воды нужно употреблять в течение зимнего периода, чтобы поддерживать здоровье.
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