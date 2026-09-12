Обнаженного мужчину заметили в кустах около городского пляжа Барнаула

Мужчина находился в кустарниках рядом с дорогой, которой в том числе пользуются дети Жители Барнаула сообщили о полностью обнаженном мужчине, которого заметили в зарослях возле дороги, ведущей к городскому пляжу.
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