Петербургские бары в шоке: причины резкого падения продаж пива и коктейлей Юлия ЧелкановаПродажи пива и коктейлей в Санкт-Петербурге испытывают резкое падение, что вызывает беспокойство у производителей и продавцов.
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