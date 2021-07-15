«Монреаль» не будет защищать Уэбера перед драфтом расширения. Защитник может пропустить сезон из-за травм

Защитник Ши Уэбер может покинуть «Монреаль». Клуб не будет защищать 35-летнего канадца перед драфтом расширения «Сиэтла», сообщает инсайдер TVA Sports Рено Лавуа.
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