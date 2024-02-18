Киевские ТЦК хотят капитально отремонтировать за 7,4 млн гривен

В Киеве еще раз решили сделать ремонт в помещениях ТЦК. В недавно объявленном тендере речь идет о ремонте подвальных помещений, сантехнических работах, замене проводки, облицовочных работах, замене потолков.
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