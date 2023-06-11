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Глава ВТБ Костин: Конец доминирования доллара на фоне роста популярности юаня близок

Глава ВТБ Костин: Конец доминирования доллара на фоне роста популярности юаня близок

Глава ВТБ Андрей Костин предрек конец доминированию доллара США на фоне растущей популярности юаня. Об этом он заявил в интервью с Reuters, пишет «Лента.

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