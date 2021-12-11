Происшествия

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В Тверской области автоинспекторы провели беседы со школьниками о безопасном поведении на дорогах в зимний период

Полицейские провели профилактические беседы на тему «Твоя безопасность на дороге» с учащимися гимназии № 3 имени О.

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