НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

Судьбу «Стены Памяти» Бутурлиновки Воронежской области решит голосование

Судьбу «Стены Памяти» Бутурлиновки Воронежской области решит голосование

Уже этой весной проект установки «Стены Памяти» на Аллее Героев попадет в рейтинговое голосование по выбору общественных территорий в рамках проекта федерального уровня «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», которые подлежат благоустройству в 2026 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх