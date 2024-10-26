Судьбу «Стены Памяти» Бутурлиновки Воронежской области решит голосование

Уже этой весной проект установки «Стены Памяти» на Аллее Героев попадет в рейтинговое голосование по выбору общественных территорий в рамках проекта федерального уровня «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», которые подлежат благоустройству в 2026 году.