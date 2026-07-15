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В РФ отреагировали на новый шаг к интеграции Украины в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что планы по формированию общеевропейской системы противоракетной обороны являются еще одним способом включения Киева в военную доктрину НАТО.

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