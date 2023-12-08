Назван топ-100 российских вин

Эксперты, опрошенные Business FM, отмечают, что за последние годы существенно вырос спрос на отечественные напитки, расширилась товарная линейка, однако предприятий, которые выпускают качественный продукт, все равно не так многоПервый ежегодный рейтинг российских вин по версии Simple Wine News совместно с компанией Ratingtelling составили известные эксперты и сомелье, посетив основные регионы российского виноделия: Нижнюю Волгу, Долину Дона, Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Северную Осетию и Дагестан.