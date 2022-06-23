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Poco анонсировала расширенную гарантию для Poco F4 5G перед анонсом смартфона

Poco анонсировала расширенную гарантию для Poco F4 5G перед анонсом смартфона

Сегодня бренд Poco официально представит новые смартфоны – F4 5G и X4 GT. Новинки должны дебютировать одновременно в Индии и на глобальном рынке.

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