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Маккиннон выбыл на 4 недели из-за травмы верхней части тела

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон выбыл на 4 недели из-за травмы верхней части тела. Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:5).

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