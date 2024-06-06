Российские ученые запустили на Чукотке систему мониторинга вечной мерзлоты

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института запустили важный пункт Государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты в одном из самых удаленных районов России – на острове Врангеля в Чукотском море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии