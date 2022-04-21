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«Разочарована почти до слез. В мире и так столько плохого, и это решение лучше не сделает». Навратилова об отстранении россиян от «Уимблдона»

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова выступила против того, что «Уимблдон» не допустит игроков из России и Беларуси.

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