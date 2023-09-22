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Экс-хавбек «Спартака» Ханни перешел в катарский «Аль-Хор»

Экс-хавбек «Спартака» Ханни перешел в катарский «Аль-Хор»

Полузащитник Софьян Ханни стал игроком «Аль-Хора», выступающего во втором дивизионе Катара. Ранее 32-летний алжирец играл за катарские «Аль-Ахли» и «Аль-Гарафу», а также за «Спартак», «Андерлехт», «Мехелен» и «Нант».

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