Экс-хавбек «Спартака» Ханни перешел в катарский «Аль-Хор»

Полузащитник Софьян Ханни стал игроком «Аль-Хора», выступающего во втором дивизионе Катара. Ранее 32-летний алжирец играл за катарские «Аль-Ахли» и «Аль-Гарафу», а также за «Спартак», «Андерлехт», «Мехелен» и «Нант».
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