Руки в волдырях: стало известно о состоянии выжившей после неудачной казни Пайк

REUTERS/Miles Cary/Knoxville News Sentinel Адвокаты американки Кристи Пайк, выжившей после неудачной казни в Теннесси, заявили, что ее восстановление не имеет медицинских прецедентов.
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