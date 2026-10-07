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Руки в волдырях: стало известно о состоянии выжившей после неудачной казни Пайк

Руки в волдырях: стало известно о состоянии выжившей после неудачной казни Пайк

REUTERS/Miles Cary/Knoxville News Sentinel Адвокаты американки Кристи Пайк, выжившей после неудачной казни в Теннесси, заявили, что ее восстановление не имеет медицинских прецедентов.

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