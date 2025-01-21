Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Туве начали расследование избиения контрактников перед отправкой на СВО

В Туве начали расследование избиения контрактников перед отправкой на СВО

В Туве начали расследование после появления в соцсетях видеозаписей избиения контрактников в одной из военных частей, сообщил официальный портал республики.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Пора снова восстановить штрафбаты!
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3 час.
Алексей Васильев
На фронте гнилых не любят...
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2 час.
Вадим Кузнецов
Перелом позвоночника - это тяжкое телесное, приведшее к длительной утрате работоспособности . УК РФ, Статья 111. На паршивцах в момент совершения преступления была форма. Так что, судить их будет трибунал, и я очень сомневаюсь, что им предоставят возможность искупить кровью вину. Тем более что у них и так действующий контракт. Думаю, никакого им контракта не будет, будет полноценная отсидка, причем строгий режим. Хотя, конечно, Россия - страна судебных чудес...
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11 мин.

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