В Туве начали расследование избиения контрактников перед отправкой на СВО

Вадим Кузнецов

Перелом позвоночника - это тяжкое телесное, приведшее к длительной утрате работоспособности . УК РФ, Статья 111. На паршивцах в момент совершения преступления была форма. Так что, судить их будет трибунал, и я очень сомневаюсь, что им предоставят возможность искупить кровью вину. Тем более что у них и так действующий контракт. Думаю, никакого им контракта не будет, будет полноценная отсидка, причем строгий режим. Хотя, конечно, Россия - страна судебных чудес...