Трамп заявил о праве России «разбомбить к чертям» Украину

Американский президент Дональд Трамп, прилагающий определенные усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта путем переговоров, очень не доволен недавними атаками Украины на аэродромы ВКС России.
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