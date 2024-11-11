В России стартует новый кроссовер по цене Lada

Haval собирается запускать в РФ производство нового кроссовера M6. Ввиду того, что тульский завод бренда достиг текущего предела производительности, и там нет возможности наладить выпуск еще одной модели (хотя тестовую партию собирали), сборку организуют на стороннем предприятии – а именно, на производственных мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге.