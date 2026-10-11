Илон Маск строит крупнейшую фабрику по производству чипов, но не знает, как их выпускать. Миллиардер также признался, что пережил «ИИ-психоз»

Илон Маск раскрыл подробности проекта Terafab Илон Маск признался, что пока не обладает необходимыми знаниями в области производства полупроводников, хотя намерен реализовать проект собственной фабрики чипов Terafab.
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