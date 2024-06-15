Перерасчёт пенсий с 1 июля. Эксперт Усова рассказала, кого он коснётся

С 1 июля некоторые категории жителей России начнут получать пенсии в новом исчислении.Доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова перечислила категории жителей России, которым с 1 июля 2024 года пересчитают пенсии.
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