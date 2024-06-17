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Times of Israel: Нетаньяху против тактической паузы израильской армии на юге Газы

Times of Israel: Нетаньяху против тактической паузы израильской армии на юге Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против введения израильской армией ежедневной "тактической паузы" в секторе Газа на фоне развития военной операции Израиля в анклаве, по мнению главы кабмина такие решение военных страны неприемлемо.

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