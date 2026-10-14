Четыре этажа, мрамор в холле и гардеробная, уходящая под самый потолок. Именно так выглядел особняк под Москвой, куда в 2020-м Кристина Асмус перебралась вместе с тогдашним мужем Гариком Харламовым и дочерью Анастасией.