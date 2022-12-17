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Мощный взрыв прогремел на перевалочной базе ВСУ под Краматорском

Мощный взрыв прогремел на перевалочной базе ВСУ под Краматорском

Мощный взрыв был слышен в селе Малотарановка южнее Краматорска, сообщает «Военное обозрение». В населенном пункте расположена железнодорожная станция – ее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее превратили в перевалочную базу для своих подразделений.

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