Мощный взрыв прогремел на перевалочной базе ВСУ под Краматорском

Мощный взрыв был слышен в селе Малотарановка южнее Краматорска, сообщает «Военное обозрение». В населенном пункте расположена железнодорожная станция – ее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее превратили в перевалочную базу для своих подразделений.