Вакцинация от COVID-19 в городских отделах полиции проходит без отрыва от служебной деятельности

В отделах Управления МВД России по городу Омску продолжается плановая вакцинация сотрудников полиции от коронавирусной инфекции.
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