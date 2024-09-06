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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Пушков завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет

Последний раз на профессиональном уровне 38-летний центровой играл за МБА в сезоне-22/23. «Решение далось нелегко.

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