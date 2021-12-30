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Адвокат Саддама Хусейна Бушра Халиль рассказал, как США управляли судебным процессом

Адвокат Саддама Хусейна Бушра Халиль рассказал, как США управляли судебным процессом

БАГДАД, 30 дек - РИА Новости. Представители США оказывали давление на адвокатов из команды защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и управляли судебным процессом специального трибунала, рассказала РИА Новости адвокат Хусейна Бушра Халиль.

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