Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова © Сергей Гунеев/РИА НовостиВспыхнувшие протесты во Франции похожи на реалити-шоу по расчеловечиванию, которое ломает судьбы людей.
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