Более 47 тысяч многодетных семей проживает в Приангарье

В Иркутской области продолжается оформление и выдача удостоверений многодетной семьи нового образца. В августе этого года первыми обладателями обновленных документов стали семьи из Эхирит-Булагатского района, которым удостоверения лично вручил губернатор Игорь Кобзев.
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