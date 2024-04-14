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Отец и ребенок погибли в страшном ДТП под Саратовом

Отец и ребенок погибли в страшном ДТП под Саратовом

Смертельное ДТП произошло ранним утром 14 апреля неподалеку от Хвалынска Саратовской области. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в 04:30 по местному времени, то есть в 03:30 по московскому, сообщили в региональном УГИБДД.

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