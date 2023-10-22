Туктамышева о пропуске сезона: «На этот вопрос предпочту ответить чуть позже»

Ранее появилась информация, что фигуристка взяла паузу в соревновательной карьере. «Пару дней назад появились новости о том, что я пропускаю сезон? Я на этот вопрос предпочту ответить чуть позже», – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.