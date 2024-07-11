Госдеп США снова соврамши

Белград заявил, что не передавал и не собирался передавать оружие Киеву. Сербия перед саммитом НАТО опровергла заявления из Вашингтона о том, что она «делает свое оружие доступным для Киева и так ему помогает».
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