В Татарстане зарегистрировали 24 случая возгорания сухой травы, камыша и мусора

В Татарстане с 28 марта зарегистрировано 24 случая возгорания сухой травы, камыша и мусора. Об этом сообщил замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков.